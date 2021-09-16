Закон про олігархів: Венеціанська комісія прийняла запит України

Венеціанська комісія прийняла запит України на розгляд законопроект №5599 про так званих олігархів. На початку вересня омбудсмен Людмила Денисова звернулася до голови Верховної Ради Дмитру Разумкова з проханням направити туди документ для отримання висновку.

На сайті комісії з’явилася інформація, що листом від 10 вересня 2021 року спікер парламенту України запросив висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (про олігархів).

У першому читанні Рада ухвалила законопроект про олігархів на початку липня. Він передбачає, що олігархи – це ті, хто мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, беруть участь у політичному житті, впливають на ЗМІ, володіють монополіями та мають активи в розмірі понад 2 млрд 270 млн гривень.

Документ викликав багато дискусій і суперечок. Його критикують не лише політики, а й юристи.

Зауваження до документа висловила і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсмен у листі до спікера парламенту вказала на невідповідність законопроекту Конституції України. Тож його потрібно скерувати на висновок до Венеціанської комісії.

Джерело: venice.coe.int