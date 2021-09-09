Противоречивый и несет угрозы: что предусматривает закон об олигархах и как его оценивают

Одним из важнейших законопроектов, который Верховная Рада Украины будет рассматривать на этой сессии, является документ Об олигархах.

В первом чтении этот законопроект приняли в начале июля. Он предусматривает, что олигархи – это те, кто имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни, участвуют в политической жизни, влияют на СМИ, владеют монополиями и имеют активы в размере более 2 млрд 270 млн гривен.

Законопроект занимает 13 листов, однако уже вызвал много дискуссий и споров.

Его критикуют не только политические оппоненты, но и юристы. Мол, если законопроект основательно не доработать, он откроет ящик Пандоры, и, вместо избавиться от влияния олигархов, может спровоцировать преследования неугодных.

На днях замечания к документу высказала и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Омбудсмен в письме к спикеру парламента указала на несоответствие законопроекта Конституции Украины. Поэтому его нужно направить на заключение Венецианской комиссии.

Похожие замечания – также у юриста и депутата от “Батькивщины” Сергея Власенко. Он предупреждает о возможном нарушении базовых прав человека.

— Привлечение человека к ответственности без суда и следствия – это неправильно. Передача функций суда органу государственной власти – это неправильно. Когда СНБО выступает и следователем, и судьей, и прокурором, и, простите, палачом – это неправильно. Это нарушает базовые принципы функционирования любого государства, — подчеркивает Власенко.

Ко второму чтению народные депутаты подали к законопроекту более 1200 поправок. Часть предложений поступила и от спикера Верховной Рады. Дмитрий Разумков предлагает расширить перечень лиц, которые должны декларировать свои встречи с “олигархами”. Также глава Верховной Рады не согласен, что окончательное слово – за Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В оппозиционной фракции “Голос” еще в июле подготовили альтернативные документы. В отличие от основного закона, на 13 листах, они разработали сразу четыре кодекса на 310 листов.

В них подробно прописали, что же необходимо сделать, чтобы предотвратить чрезмерное влияние отдельных людей на экономику и политику в Украине. Речь идет об антимонопольном и антитрастовом законодательстве.

Отдельное предостережение – что этот документ может повлиять и на свободу слова в нашем государстве.

— В лучшем случае он ничего не даст, а в худшем случае мы СНБО, а СНБО – это исключительно инструмент президента, превращаем в такой ручник, который говорит, что тот олигарх, а тот не олигарх. Поможет ли это украинцам? Нет. Поможет ли это цензурировать средства массовой информации? Да. Безусловно, — отметил глава фракции “Голос” Ярослав Железняк.

На Банковой же подчеркивают: за 30 лет независимости никто ничего не сделал, чтобы лишить богачей возможности влиять на государственную власть. А потому призывают депутатов сделать первый шаг.

Впрочем, сами авторы законопроекта понимают, что он нуждается в серьезной доработке.

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