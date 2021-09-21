21 вересня президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй у Нью-Йорку. Завтра на загальних дебатах він має виступити з промовою.

Сьогодні вже виступили генсек ООН Антоніу Гутерріш та президент Генасамблеї Абдулла Шахід, з якими у Зеленського заплановані зустрічі в рамках візиту до США.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару та президент США Джозеф Байден також виступили з промовами на відкритті сесії.

Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генеральної асамблеї ООН / 3 фотографии

76-та сесія Генасамблеї ООН присвячена протидії пандемії коронавірусу та збереженню довкілля. На полях заходу відбудеться кілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату.

Щорічні загальні дебати, які розпочалися 21 вересня, триватимуть до 27 вересня.

На 28 вересня заплановане засідання високого рівня до Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Генасамблея є головним дорадчим органом ООН, до якої входять представники 193 держав. Кожна має один голос. Для ухвалення рішень щодо миру й безпеки, або прийому нових членів, необхідно дві третини голосів.