Интеграция не может быть бесконечной: Кулеба о получении Украиной ПДЧ в НАТО

Украина и НАТО имели откровенный разговор о том, что процесс интеграции в Альянс не может продолжаться вечность, однако до сих пор нет определенности по срокам.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в Нью-Йорке, комментируя результаты встречи президента Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ, но у нас есть очень откровенная и дружеская беседа с НАТО о том, что интеграция не может быть бесконечной, — сказал министр.

По его словам, процесс растянулся уже неприлично долго.

— Все должно иметь свою определенность и четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что делают друг друга крепче. Поэтому Украина будет продолжать курс на реформы, необходимые для евроатлантической интеграции, — подчеркнул глава МИД.

Дипломат сказал, что сегодня генсек НАТО положительно оценил украинские реформы, но есть страны в Альянсе, которые на самом деле не заинтересованы в наших реформах, а просто прикрываются этим аргументом, чтобы сдерживать евроатлантические стремления Украины.

— И мы должны об этом говорить, в частности о случаях, когда интересы Украины сознательно и грубо не учитывают, когда есть манипуляции, — подытожил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский 22 сентября на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина не изменит свой евроатлантический курс, поэтому для нее важны временные перспективы вступления в НАТО.

В то же время он поблагодарил за неизменную поддержку и участие представителя Альянса в саммите Крымской платформы в Киеве.