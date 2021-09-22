Інтеграція не може бути безкінечною: Кулеба про отримання Україною ПДЧ в НАТО

Україна та НАТО мали відверту розмову щодо того, що процес інтеграції до Альянсу не може тривати вічність, проте досі немає визначеності щодо термінів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в Нью-Йорку, коментуючи результати зустрічі президента Володимира Зеленського з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

– Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ, але ми маємо дуже відверту та дружню розмову з НАТО про те, що інтеграція не може бути безкінечною, – сказав міністр.

За його словами, процес розтягнувся вже непристойно довго.

– Все має мати свою визначенність і чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що роблять одне одного міцнішими. Тому Україна продовжуватиме курс на реформи, необхідні для євроатлантичної інтеграції, – наголосив глава МЗС.

Дипломат сказав, що сьогодні генсек НАТО позитивно оцінив українські реформи, але є країни в Альянсі, які насправді не зацікавлені в наших реформах, а просто прикриваються цим аргументом, щоб стримувати євроатлантичні прагнення України.

– І ми повинні про це говорити, зокрема про випадки, коли інтереси України свідомо і грубо не враховують, коли є маніпуляції, – підсумував Кулеба.

Президент Володимир Зеленський 22 вересня на зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом заявив, що Україна не змінить свій євроатлантичний курс, тому для неї важливі часові перспективи вступу до НАТО.

Водночас він подякував за незмінну підтримку та участь представника Альянсу у саміті Кримської платформи в Києві.