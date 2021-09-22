Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Украине нужны четкие сроки вступления в НАТО: Зеленский встретился с генсеком

Зеленський і Столтенберг

Украина не изменит свой евроатлантический курс, поэтому для нее важны временные перспективы вступления в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

— На встрече поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберг за неизменную поддержку и участие представителя Альянса в саммите Крымской платформы в Киеве. Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменный, — написал глава государства в Twitter.

 

Сегодня, 22 сентября, ориентировочно в 23.40 по Киеву президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН.

Читайте
Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН - трансляция

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка