Украине нужны четкие сроки вступления в НАТО: Зеленский встретился с генсеком

Украина не изменит свой евроатлантический курс, поэтому для нее важны временные перспективы вступления в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

— На встрече поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберг за неизменную поддержку и участие представителя Альянса в саммите Крымской платформы в Киеве. Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменный, — написал глава государства в Twitter.

На зустрічі з @jensstoltenberg подякував за незмінну підтримку ???????? та участь представника @NATO у саміті #КримськоїПлатформи в Києві. Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний. pic.twitter.com/Km0mnxPeVR — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021

Сегодня, 22 сентября, ориентировочно в 23.40 по Киеву президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН.