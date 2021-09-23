Безопасность в Черноморском регионе и укрепление флота: Зеленский встретился с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном дальнейшие шаги по укреплению стратегического партнерства между странами.
Так, лидеры обменялись мнениями о ситуации по безопасности на востоке и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Владимир Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за неизменную поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе.
Особое внимание во время встречи стороны уделили дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплению украинского флота.
Кроме того, Владимир Зеленский передал Борису Джонсону список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации.
Также стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта Северный поток-2. Президент Украины отметил, что этот газопровод является геополитическим оружием России.
Владимир Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку британской стороны в создании Крымской платформы и неизменное внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.
Глава государства пригласил премьер-министра Великобритании с официальным визитом посетить Украину.