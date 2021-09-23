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Вікторія Гірко |

Безпека в Чорноморському регіоні та зміцнення флоту: Зеленський зустрівся з Джонсоном

борис джонсон і зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном подальші кроки зі зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

Так, лідери обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили подальшій взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

Крім того, Володимир Зеленський передав Борису Джонсону список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.

Також сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту Північний потік-2. Президент України наголосив, що цей газопровід є геополітичною зброєю Росії.

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Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за підтримку британської сторони у створенні Кримської платформи та незмінну увагу до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Глава держави запросив прем’єр-міністра Великої Британії з офіційним візитом відвідати Україну.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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