Президент Украины Владимир Зеленский передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Это произошло во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

Речь идет о списке украинцев, удерживаемых как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и на Донбассе. Зеленский попросил Гутерриша помочь в освобождении заключенных.

Кроме того, президент ознакомил генсека ООН с текущей ситуацией на Донбассе, отметив, что обстрелы со стороны оккупационных войск не прекратились.

– Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются, — заявил Зеленский.

Также обсуждался вопрос Крымской платформы: президент призвал Гутерриша поддержать эту инициативу. Как известно, ООН не была представлена на саммите Крымской платформы, который состоялся 23 августа в Киеве.

– Достижение конечной цели Крымской платформы – возвращение Крыма – восстановит уважение к Уставу ООН. Считаю, что способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью Организации, — подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что генсек ООН может сыграть существенную роль в имплементации двух важных для Украины резолюций Генассамблеи: о ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма и милитаризации полуострова.

Собеседники также обсудили участие Украины в миротворческих операциях ООН. Зеленский напомнил, что сейчас к операциям по поддержанию мира привлечены более 300 украинцев.

Во время переговоров Зеленский пригласил Гутерриша посетить Украину с визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией в течение 21 и 22 сентября принимает участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, где выступит с речью.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, глава государства ставит целью консолидировать международную поддержку Украины.