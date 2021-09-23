Послы стран Большой семерки (G7) заявили, что продолжают наблюдать за процессом внедрения судебной реформы в Украине с беспокойством и разочарованием из-за графика работы конкурса Совета судей.

— Послы продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов, — говорится в заявлении.

По мнению дипломатов, предложенный Советом судей график не отражает важности и неотложности судебной реформы.

Поэтому они продолжают призывать Совет судей и всех партнеров из Украины обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет.

Как говорится в заявлении послов G7, всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом. Она имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине и требований украинцев.

— Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства, — отмечают послы.

Отметим, что Этический совет будет проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. В ее состав должны входить в общей сложности шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех — международные организации.

14 июля 2021-го Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия. Документ предусматривает проверку на добродетель членов совета, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Однако 13 сентября Совет судей Украины не смог делегировать своих представителей в Этический совет, провалив голосование и блокировав таким образом начало нового этапа судебной реформы.

16 сентября состоялась рабочая встреча президента Владимира Зеленского с руководителями органов судейского управления, в частности председателем Совета судей, Верховного суда, представителями парламента и послами стран Большой семерки. Последние назвали разговор продуктивным.

Участники встречи подписали совместное заявление, где настаивают на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: G7