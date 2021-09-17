Конструктивний діалог: посли G7 про обговорення реформування Вищої ради правосуддя

Посли країн Великої сімки (G7) назвали розмову в Офісі президента щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) конструктивною.

Вони почули від усіх сторін одностайне прагнення провести реформу, додавши, що це історична можливість створити ефективну і чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують.

– Посли G7 були раді приєднатися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовими органами про реформування Вищої ради правосуддя, організованого Офісом президента. Посли закликали Раду суддів і всіх партнерів України забезпечити якнайшвидше висування експертів для роботи в Раді з етики ВРП, – зазначили вони у спільній заяві.

G7 Ambassadors were pleased to join today’s constructive dialogue with government, parliament, & judiciary on reforming the High Council of Justice, hosted by @APUkraine. Ambassadors heard from all parties, including the unanimous ???????? commitment to delivering HCJ reform. 1/3 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2021

Також посли наголосили на міжнародній підтримці реформування Вищої ради правосуддя відповідно до законів, ухвалених Верховною Радою в липні, які передбачають, що висококваліфіковані міжнародні експерти для Ради з етики працюватимуть разом з українськими колегами після їхнього призначення.

13 вересня члени Рада суддів не змогла обрати членів Етичної ради, яка оцінюватиме доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Це означає, що початок нового етапу судової реформи заблоковано. На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він подякував міжнародним організаціям, які делегували експертів до конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Етичної ради, і заявив, що не допустить блокування судової реформи.