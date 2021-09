Конструктивний діалог: посли G7 про обговорення реформування Вищої ради правосуддя

Посли країн Великої сімки (G7) назвали розмову в Офісі президента щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) конструктивною.

Вони почули від усіх сторін одностайне прагнення провести реформу, додавши, що це історична можливість створити ефективну і чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують.

G7 Ambassadors were pleased to join today’s constructive dialogue with government, parliament, & judiciary on reforming the High Council of Justice, hosted by @APUkraine. Ambassadors heard from all parties, including the unanimous ???????? commitment to delivering HCJ reform. 1/3

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2021