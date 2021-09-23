Посли держав Великої сімки (G7) заявили, що продовжують спостерігати за процесом впровадження судової реформи в Україні із занепокоєнням та розчаруванням через графік роботи конкурсу Ради суддів.

– Посли продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів, – повідомляється в заяві.

На думку дипломатів, запропонований Радою суддів графік не відображає важливості та невідкладності судової реформи.

Тому вони продовжують закликати Раду суддів та всіх партнерів із України забезпечити швидке висування експертів до Етичної ради.

Як йдеться в заяві послів G7, усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом. Вона має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог українців.

– Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання, – наголошують посли.

Відзначимо, що Етична рада перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. До її складу мають входити загалом шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації.

14 липня 2021-го Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про реформу Вищої ради правосуддя. Документ передбачає перевірку на доброчесність членів ради, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Проте 13 вересня Рада суддів України не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, проваливши голосування та блокувавши таким чином початок нового етапу судової реформи.

16 вересня відбулася робоча зустріч президента Володимира Зеленського з керівниками органів суддівського урядування, зокрема головою Ради суддів, Верховного суду, представниками парламенту та послами країн Великої сімки. Останні назвали розмову продуктивною.

Учасники зустрічі підписали спільну заяву, де наполягають на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: G7