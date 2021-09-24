Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Время придет и Украина станет членом НАТО – поверенная в делах США

крістіана квін

Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности Запад-Восток, Север-Юг.

По ее словам, стремления США направлены на то, чтобы двери Североатлантического альянса оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства.

Квин также напомнила о ценностях Альянса:

– Обретение членства в НАТО не является признаком военной силы, а является отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы.

Именно сроки вступления вызывают сейчас больше всего дискуссий на всех уровнях переговоров. Президент Владимир Зеленский 22 сентября на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина не изменит свой евроатлантический курс, поэтому для нее важны временные перспективы вступления в НАТО.

Читайте
Интеграция не может быть бесконечной: Кулеба о получении Украиной ПДЧ в НАТО

Фото: Посольство США в Україні

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка