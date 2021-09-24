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Валентина Летяк |

Час прийде і Україна стане членом НАТО – повірена у справах США

крістіана квін

Сполучені Штати дотримуються декларації Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму Захід-Схід, Північ-Південь.

За її словами, прагнення США спрямовані на те, щоб двері Північноатлантичного альянсу залишалися відкритими для всіх претендентів, коли вони зможуть виконати зобов’язання і вимоги щодо членства.

Квін також нагадала про цінності Альянсу:

– Набуття членства в НАТО не є ознакою військової сили, а є відображенням сильного демократичного суспільства, яке вірить в такі принципи, як рівне правосуддя для всіх, повагу прав людини, прозорість роботи уряду і вільні вибори.

Саме терміни вступу викликають зараз найбільше дискусій на всіх рівнях переговорів. Президент Володимир Зеленський 22 вересня на зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом заявив, що Україна не змінить свій євроатлантичний курс, тому для неї важливі часові перспективи вступу до НАТО.

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Фото: Посольство США в Україні

Джерело: Інтерфакс-Україна

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