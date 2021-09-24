Потрібні прозорість і судова реформа: посол Британії про закон про деолігархізацію

Для деолігархізації потрібні рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі та судова реформа.

Таку думку висловила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

– Закон про деолігархізацію може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України. Але для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа, – переконана вона.

Також Мелінда Сіммонс додала, що виконання закону про деолігархізацію повинно бути юридично обґрунтуваним та аполітичним.

Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа. 2/ 2 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 23, 2021

23 вересня Верховна Рада України ухвалила законопроект №5599 про олігархів.

Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, підтримали 279 народних депутатів.

Проти ухвалення закону були 54 депутати, 27 утримались, а 19 не голосували взагалі. Від партії Слуга народу за ухвалення закону про олігархів проголосували 229 парламентарів.

Підтримали закон №5599 18 представників партії За майбутнє. Від партії Голос – 11 нардепів, 15 голосів від Довіри та шість від позафракційних.

Документ передбачає створення Реєстру олігархів, визначає порядок внесення осіб до реєстру та його наслідки. Рішення щодо визнання особи олігархом ухвалює РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ.

Також законопроект про олігархів передбачає декларування публічними службовцями контактів з олігархами, які є у реєстрі.