Законопроект об олигархах №5599, который 23 сентября приняла Верховная Рада, требует изменений. Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк. Он заявил, что закон нужно переголосовать.

Дело в том, что депутаты учли одновременно три поправки (396,398,406), которые противоречат друг другу. Речь идет о правке от спикера ВР Дмитрия Разумкова, которая предусматривает, что человека признает олигархом Национальное агентство по вопросам коррупции (НАПК).

Депутаты также учли первую редакции закона об олигархах. Там написано, что определять олигарха будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Депутат от партии Слуга народа Данил Гетманцев признал, что это ошибка Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который он возглавляет.

Гетманцев заверил, что коллизию в законе об олигархах можно исправить с помощью исключения одной из поправок. Другой вариант — внести изменения в документ, когда он вступит в силу.

— Действительно говорится об ошибке, которую сделал комитет, это наша общая ошибка, но мы это исправим … или через статью 131 регламента или путем внесения изменений в этот закон.

Закон об олигархах №5599 приняли 23 сентября. За проголосовали 279 народных депутатов, против — 54.

Законопроект об олигархах предусматривает создание Реестра олигархов. Человек считается олигархом, если имеет политическую жизнь, влияет на СМИ, является владельцем объекта хозяйствования, а стоимость ее активов превышает 1 млн прожиточных минимумов.

В первом чтении Рада приняла закон 1 июля. Тогда его поддержали 275 нардепов. На заседании не были рассмотрены альтернативные законопроекты — это противоречит регламенту.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать закон, потому что его принятие противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, ведь нарушает права и свободы человека. Денисова написала открытое письмо спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Разумков послал запрос Венецианской комиссии для экспертного заключения по поводу закона. Его приняли 16 сентября.