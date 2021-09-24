Законопроект про олігархів №5599, який 23 вересня ухвалила Верховна Рада, потребує змін. Про це повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк. Він заявив, що закон потрібно переголосувати.

Річ у тому, що депутати врахували одночасно три поправки (396,398,406), які суперечать одна одній. Йдеться про правку від спікера ВР Дмитра Разумкова, яка передбачає, що особу визнаватиме олігархом Національне агенство з питань корупції (НАЗК).

Депутати також врахували першу редакції закону про олігархів. Там написано, що визначати олігарха буде Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Депутат від партії Слуга народу Данило Гетманцев визнав, що це помилка Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, який він очолює.

Гетманцев запевнив, що колізію у законі про олігархів можна виправити за допомогою виключення однієї з поправок. Інший варіант – внести зміни у документ, коли він набере чинності.

– Дійсно йдеться про помилку, яку зробив комітет, це наша спільна помилка, але ми це виправимо … або через статтю 131 регламенту або шляхом внесення змін до цього закону.

Закон про олігархів №5599 ухвалили 23 вересня. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Законопроект про олігархів передбачає створення Реєстру олігархів. Особа вважається олігархом, якщо має політичне життя, впливає на ЗМІ, є власником об’єкту господарювання, а вартість її активів перевищує 1 млн прожиткових мінімумів.

У першому читанні Рада ухвалила закон 1 липня. Тоді його підтримали 275 нардепів. На засіданні не були розглянуті альтернативні законопроекти – це суперечить регламенту.

Комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував допрацювати закон, бо його ухвалення суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що закон про олігархів суперечить Конституції, адже порушує права та свободи людини. Денісова написала відкритого листа спікеру парламенту Дмитру Разумкову.

Разумков надіслав запит Венеціанській комісії для експертного висновку щодо закону. Його прийняли 16 вересня.