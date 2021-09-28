Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрушил один из планов Российской Федерации в Минском процессе. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников.
По его словам, россияне постоянно пытаются обвинить представителей Украины в так называемом разрушении или отхождении от Минских договоренностей.
Одна из таких тактических попыток представителей России в Трехсторонней контактной группе, говорит Алексей Резников, заключается в принуждении украинцев приехать в Минск для проведения переговоров в очном формате.
– И каждый раз глава российской делегации Борис Грызлов публично говорит, что Украина не хочет встречаться в Минске и отказывается от встречи там. Однако своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника. То есть, мы точно в Минск ни при каких условиях ехать не сможем, – говорит вице-премьер-министр.
По словам Алексея Резникова, россияне понимают то, что планы испорчены, поэтому их риторика изменилась.
– На последних переговорах русские уже на простой вопрос модератора о том, готовы ли они встречаться офлайн, говорят, что готовы, но в каком-то безопасном месте. То есть, слова Минск уже не звучит из уст представителей российской делегации, – говорит он.