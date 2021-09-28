Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрушил один из планов Российской Федерации в Минском процессе. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников.

По его словам, россияне постоянно пытаются обвинить представителей Украины в так называемом разрушении или отхождении от Минских договоренностей.

Одна из таких тактических попыток представителей России в Трехсторонней контактной группе, говорит Алексей Резников, заключается в принуждении украинцев приехать в Минск для проведения переговоров в очном формате.

– И каждый раз глава российской делегации Борис Грызлов публично говорит, что Украина не хочет встречаться в Минске и отказывается от встречи там. Однако своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника. То есть, мы точно в Минск ни при каких условиях ехать не сможем, – говорит вице-премьер-министр.

По словам Алексея Резникова, россияне понимают то, что планы испорчены, поэтому их риторика изменилась.