Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Лукашенко зруйнував один із планів Росії в ТКГ – Резніков

Олексій Резніков

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зруйнував один із планів Російської Федерації в Мінському процесі. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков.

За його словами, росіяни постійно намагаються звинуватити представників від України в так званому руйнуванні чи відходженні від Мінських домовленостей.

Одна з таких тактичних спроб представників Росії в Тристоронній контактній групі, каже Олексій Резніков, полягає в примушенні українців приїхати до Мінську для проведення перемовин в очному форматі.

– І кожного разу очільник російської делегації Борис Гризлов публічно говорить, що Україна не хоче зустрічатися в Мінську і відмовляється від зустрічі там. Однак своїми діями Лукашенко зруйнував образ незалежного посередника. Тобто ми точно в Мінськ ні за яких умов їхати не зможемо, – говорить віце-прем’єр-міністр.

За словами Олексія Резнікова, росіяни розуміють те, що плани зіпсовані, тому їхня риторика змінилася.

– На останніх перемовинах росіяни вже на просте запитання модератора про те, чи готові вони зустрічатися офлайн, говорять, що готові, але в якомусь безпечному місці. Тобто слова Мінськ вже не звучить із вуст представників російської делегації, – каже він.

Фото: УНІАН

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка