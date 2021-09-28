Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зруйнував один із планів Російської Федерації в Мінському процесі. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков.

За його словами, росіяни постійно намагаються звинуватити представників від України в так званому руйнуванні чи відходженні від Мінських домовленостей.

Одна з таких тактичних спроб представників Росії в Тристоронній контактній групі, каже Олексій Резніков, полягає в примушенні українців приїхати до Мінську для проведення перемовин в очному форматі.

– І кожного разу очільник російської делегації Борис Гризлов публічно говорить, що Україна не хоче зустрічатися в Мінську і відмовляється від зустрічі там. Однак своїми діями Лукашенко зруйнував образ незалежного посередника. Тобто ми точно в Мінськ ні за яких умов їхати не зможемо, – говорить віце-прем’єр-міністр.

За словами Олексія Резнікова, росіяни розуміють те, що плани зіпсовані, тому їхня риторика змінилася.