Кадровые перестановки в Кабинете министров Украины могут произойти в первой декаде октября этого года.

Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, кадровые ротации в правительстве будут темой для обсуждения на выездном заседании Слуги народа в Трускавце, которое запланировано на 1-3 октября.

– Кадровые изменения (в Кабмине, — Ред.) стоят (на повестке дня, — Ред.). Я анонсировал их до конца сентября. Мы немного задерживаемся. Условно – это будет первая декада октября. И мы вот в Трускавце эти вопросы будем обсуждать, среди прочего. И как раз, я думаю, по приезду (из Трускавца, — Ред.) будут, плюс-минус, уже анонсированы кандидаты. Хранить это в секрете уже не будет никакого смысла, — подчеркнул Арахамия.

В то же время нардеп отметил, что вопрос кадровых изменений среди глав комитетов Верховной Рады в Трускавце обсуждать не будут, поскольку никаких ротаций здесь не планируется.

Еще в начале сентября Давид Арахамия заявлял, что в Кабмине могут заменить трех-четырех министров, а переговоры с потенциальными кандидатами на их должности начали проводить еще полтора месяца тому назад.

В кулуарах претендентами на увольнение называли главу Минобороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Сам Уруский сообщил Фактам ICTV, что никаких официальных разговоров с руководством страны о возможном увольнении у него не было.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль заверил журналистов, что у него нет претензий к министрам. Так он ответил на вопрос о возможных ротациях в трех министерствах.

Фото: Слуга народа