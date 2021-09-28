Кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України можуть відбутися у першій декаді жовтня цього року.

Про це поінформував в ефірі одного з українських телеканалів голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, кадрові ротації в уряді будуть темою для обговорення на виїзному засіданні Слуги народу в Трускавці, що заплановане на 1-3 жовтня.

– Кадрові зміни (в Кабміні, – Ред.) стоять (на порядку денному, – Ред.). Я анонсував їх до кінця вересня. Ми трохи затримуємося. Умовно – це буде перша декада жовтня. І ми ось в Трускавці ці питання обговорюватимемо, серед іншого. І якраз, я думаю, по приїзду (з Трускавця, – Ред.) будуть, плюс-мінус, вже анонсовані кандидати. Зберігати це в секреті вже не буде жодного сенсу, – наголосив Арахамія.

Водночас нардеп зазначив, що питання кадрових змін серед голів комітетів Верховної Ради в Трускавці не обговорюватимуть, оскільки жодних ротацій тут не планується.

Ще на початку вересня Давид Арахамія заявляв, що в Кабміні можуть замінити трьох-чотирьох міністрів, а переговори з потенційними кандидатами на їхні посади почали проводити ще півтора місяці тому.

У кулуарах претендентами на звільнення називали главу Міноборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Сам Уруський повідомив Фактам ICTV, що жодних офіційних розмов із керівництвом країни щодо можливого звільнення у нього не було.

Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив журналістів, що у нього немає претензій до міністрів. Так він відповів на запитання щодо можливих ротацій у трьох міністерствах.

Фото: Слуга народу