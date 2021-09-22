Партия Слуга народа планирует большое заседание в Трускавце с участием президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства.

Об этом рассказал сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады глава партии Александр Корниенко.

По его словам, заседание продлится несколько дней на следующей неделе – в пятницу-воскресенье (то есть 1-3 октября). Ключевые вопросы планируют рассмотреть во второй половине дня пятницы, а также днем в субботу, 2 октября.

– Это будет пятница, суббота и воскресенье, следующие выходные. Основные события будут в пятницу во второй половине дня, в субботу полный день мы будем работать. И, я думаю, часть воскресенья – подведем итоги, — отметил Корниенко.

Он сообщил, что в этом большом заседании фракции должны принять участие президент Владимир Зеленский, представители Офиса президента, Кабинет министров в полном составе.

Также будут приглашены представители силовых ведомств, глава Службы безопасности Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Могут пригласить и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (это будет зависеть от состояния его здоровья, поскольку он болеет коронавирусом).

По словам Корниенко, заседание является совместной идеей президента и Слуги народа, которая уже достаточно долго обсуждалась.

Нардеп также сообщил, что большое выездное заседание фракции будет посвящено обсуждению стратегии работы на следующий год, достижений за прошедшие два года и плана по законопроектным работам.

– Будем подводить итоги того, что мы успели сделать за половину срока Владимира Зеленского и почти половину нашего срока. И наметим, что дальше делаем, по каким реформам дальше ускоряемся, по каким еще общаемся с людьми, на что делаем акцент. Как интегрируются в нашу стратегическую программу такие вещи, как программа действий правительства… Возможно, мы будем работать часть времени секторально – по направлениям безопасность, экономика, международное направление, — заявил Корниенко.

Он уточнил, что часть времени будет отведена собственно большому пленарному заседанию с участием Кабмина, фракции и президента.

На мероприятие пригласят и журналистов: планируется сформировать своеобразный пресс-пул.

Отвечая на вопрос, почему для заседания был выбран город Трускавец (Львовская область), Корниенко сообщил, что в Украине мало похожих туристических мощностей, где могло бы расположиться большое количество людей.

– У нас, к сожалению, в Украине не так много таких туристических мощностей… Здесь идет речь о том, чтобы действительно компактно расселить большое количество людей – около 300, — заявил нардеп.

По его словам, депутаты будут селиться в гостиницы в Трускавце за свой счет, а некоторые планирует поехать с семьями.

Это уже не впервые представители Слуги народа соберутся в Трускавце. Так, летом 2019 года там проходило обучение в так называемой школе для будущих народных депутатов от этой партии.

Будущих народных избранников в интенсивном режиме обучали основам макроэкономики, бюджетного процесса, законотворческой деятельности, работе в комитетах и другому.

Впоследствии в Слуге народа даже анонсировали открытие Офиса обучения и развития партии в Трускавце.

Источник: Слуга народа

Фото: Слуга народа