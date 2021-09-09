Информация о возможных кадровых изменениях в правительстве есть только на интернет-ресурсах. Так на вопрос о вероятных увольнениях в Кабмине уже этой осенью ответил в комментарии Фактам ICTV вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.

То же самое, говорит он, касается и его возможной отставки с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

– Никаких официальных разговоров с руководством страны у меня на эту тему не было. Абсолютно. Мы пока работаем, как работаем, а дальше будет видно, – отметил министр.

Опроверг и упреки относительно вялости возглавляемого им ведомства. Так, по его словам, отчет о годовой работе Минстратегпрома направлен президенту, премьер-министру и профильному комитету Верховной Рады.

– От депутатов не слышал ни одного высказывания о вялости работы, – заверил он.

По словам вице-премьер-министра, были определенные претензии относительно запуска электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), который стартовал 9 августа.

– После того, как у нас возникли определенные нюансы, связанные с функционированием этого реестра, мы поняли, что надо полагаться только на собственные силы. Мы выполнили обещание в течение месяца, и депутаты остались довольны. Поэтому я бы не говорил о вялости работы Минстратега. У нас работа на самом деле кипит, – констатирует Олег Уруский.

Доказательством плодотворной работы, по убеждению министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, является одобрение концепции Общегосударственной авиационной и космической программ. Последнюю в ближайшее время представят на рассмотрение правительства, а затем – парламента.

– Принята Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса, утвержден концепт реформирования ОПК, работаем над Программой развития титановой отрасли. У нас очень много работы. Поэтому разговоры о вялости – на совести тех, кто дает такие оценки, хотя это их право, конечно, – подчеркнул вице-премьер-министр.

Разговоры о кадровых изменениях в правительстве начались еще в августе.

Сначала информацию о том, что состав Кабинета министров Украины ближайшей осенью может претерпеть изменения, сообщил заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Фамилий он не назвал, но заявил, что министры могут либо сами просить об отставке, либо будут соответствующие представления со стороны президента или депутатов.

7 сентября, в первый день шестой сессии Верховной Рады Украины, анонсировал вероятные увольнения в Кабинете Министров глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, могут заменить трех-четырех министров, а активные переговоры с потенциальными кандидатами на их должности начали проводить еще полтора месяца назад.

Сейчас в кулуарах претендентами на увольнение называют главу Минобороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского.

По словам Арахамии, информации о том, что Минобороны Украины может возглавить генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев, пока нет.

Некоторые источники сообщают, что на место Урусского могут назначить гендиректора Турбоатома Виктора Суботина или директора Конструкторского бюро Луч Олега Коростелева.

Фото: Олег Уруский