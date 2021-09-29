Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия — Витренко

Российская Федерация планирует разместить на территории оккупированного полуострова Крым установки по обогащению оружейного урана чем нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при Организации объединенных наций Юрий Витренко на заседании Генассамблеи ООН.

Он выразил обеспокоенность действиями РФ, напомнив, что ООН уже неоднократно принимала резолюции в связи с милитаризацией Крыма Россией и размещением на полуострове средств доставки ядерного оружия.

По словам Витренко, действия Москвы напрямую угрожают режиму нераспространения ядерного оружия.

Дипломат напомнил, что Украина в 1994 году пошла на беспрецедентный шаг, отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и присоединившись к ДНЯО, однако доверие к документу было подорвано одним из ядерных государств, которые давали Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

Витренко призвал начать разработать и заключить на Конференции по разоружению, работающей под эгидой ООН, новый юридически обязывающий документ, который бы гарантировал безопасность неядерных государств.