Украина в ПАСЕ призвала осудить репрессии в оккупированном Крыму

Члены постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали осудить очередную волну репрессий в Крыму и освободить политзаключенных.

Они отметили, что в этом вопросе необходима поддержка международных партнеров. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Рустем Умеров.

— Вчера и сегодня каждый депутат украинской делегации ставил вопрос очередной волны репрессий в Крыму, а также освобождения наших политзаключенных. Сегодня более 450 граждан Украины незаконно удерживаются Россией в оккупированном Крыму и неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. В этом вопросе Украине очень нужна поддержка международных партнеров, — объяснил он.

Также украинская делегация подчеркнула необходимость непризнания результатов выборов в Государственную Думу России на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и с привлечением жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которым принудительно раздали российские паспорта.

Кроме того, наша делегация призвала Европу отказаться от запуска российского газопровода Северный поток-2 и уменьшить зависимость от газа РФ.

Для этого в Парламентской ассамблее распространяли информационные флаеры об опасности российского проекта не только для Украины, но и будущего Европы.