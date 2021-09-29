Росія порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї – Вітренко

Російська Федерація планує розмістити на території окупованого півострова Крим установки зі збагачення збройового урану чим порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це заявив заступник постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї ООН.

Він висловив стурбованість діями РФ, нагадавши, що ООН вже неодноразово приймала резолюції у зв’язку з мілітаризацією Криму Росією і розміщенням на півострові засобів доставки ядерної зброї.

За словами Вітренко, дії Москви безпосередньо загрожують режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Дипломат нагадав, що Україна в 1994 році пішла на безпрецедентний крок, відмовившись від третього у світі ядерного арсеналу і приєднавшись до ДНЯЗ, проте довіру до документу було підірвано однією з ядерних держав, яка давали Києву гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї.

Вітренко закликав почати розробити і укласти на Конференції з роззброєння, що працює під егідою ООН, новий юридично зобов’язуючий документ, який би гарантував безпеку неядерних держав.