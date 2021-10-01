Украина внимательно следит за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

В частности, президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

— Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага по отношению к украинскому гражданину. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании, — отметил он в Facebook.

Также Сергей Никифоров добавил, что украинские консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь.

1 октября стало известно о задержании Михеила Саакашвили в Грузии. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время специального брифинга.

Он отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное заведение. По информации некоторых представителей СМИ, спецоперация по задержанию экс-президента Грузии была проведена в одном из районов Тбилиси.

Также грузинское телевидение сообщило, что Михеила Саакашвили поместили в Руставскую тюрьмю, недалеко от Тбилиси.