Україна уважно стежить за повідомленнями про затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі.

Зокрема, президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

– Україна звертається до грузинської сторони за роз’ясненнями щодо усіх обставин та причин такого кроку щодо українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання, – зазначив він у Facebook.

Також Сергій Никифоров додав, що українські консули вже працюють над тим, аби надати Міхеілу Саакашвілі усю необхідну допомогу.

1 жовтня стало відомо про затримання Міхеіла Саакашвілі у Грузії. Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі під час спеціального брифінгу.

Він зазначив, що Саакашвілі помістили у пенітенціарний заклад. За інформацією деяких представників ЗМІ, спецоперація із затримання екс-президента Грузії була проведена в одному з районів Тбілісі.

Також грузинське телебачення повідомило, що Міхеіла Саакашвілі помістили до Руставської в’язниці, що неподалік від Тбілісі.