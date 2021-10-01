Україна уважно стежить за повідомленнями про затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі.
Зокрема, президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації.
Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.
– Україна звертається до грузинської сторони за роз’ясненнями щодо усіх обставин та причин такого кроку щодо українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання, – зазначив він у Facebook.
Також Сергій Никифоров додав, що українські консули вже працюють над тим, аби надати Міхеілу Саакашвілі усю необхідну допомогу.
1 жовтня стало відомо про затримання Міхеіла Саакашвілі у Грузії. Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі під час спеціального брифінгу.
Він зазначив, що Саакашвілі помістили у пенітенціарний заклад. За інформацією деяких представників ЗМІ, спецоперація із затримання екс-президента Грузії була проведена в одному з районів Тбілісі.
Також грузинське телебачення повідомило, що Міхеіла Саакашвілі помістили до Руставської в’язниці, що неподалік від Тбілісі.