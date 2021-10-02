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Дмитро Кудрявцев |

Поверенного по делам Грузии в Украине вызвали в МИД из-за задержания Саакашвили

Поверенного по делам Грузии в Украине вызвали в МИД из-за задержания Саакашвили

Временного поверенного по делам Грузии в Украине Сандро Топурия был вызван в Министерство иностранных дел из-за задержания Михеила Саакашвили.

Дипломат рассказал об обстоятельствах задержания гражданина Украины и статьях уголовного кодекса, в нарушении которых он обвиняется, рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николаенко.

— Украинская сторона потребовала полного соблюдения законных прав Саакашвили и обратилась с запросом на его посещение консулом для предоставления правовой помощи, — сказал Николаенко.

При этом дипломатическое ведомство Украины подтвердило свою позицию о недопустимости вмешательства во внутренние дела Грузии.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении экс-губернатора Одесской области возбуждено уголовное производство по ст.344 (Незаконное пересечение государственной границы) УК Грузии.

Саакашвили, который являлся третьим президентом Грузии, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

На данный момент расследование всех обстоятельств преступления продолжается.

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Источник: Радио Свобода

Фото: УНИАН

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