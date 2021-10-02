Повіреного у справах Грузії в Україні викликали до МЗС через затримання Саакашвілі

Тимчасового повіреного у справах Грузії в Україні Сандро Топурія було викликано до Міністерства закордонних справ через затримання Міхеїла Саакашвілі.

Дипломат розповів про обставини затримання громадянина України та статтях кримінального кодексу, в порушенні яких він звинувачується, розповів прес-секретар МЗС Олег Ніколаєнко.

– Українська сторона вимагає повного дотримання законних прав Саакашвілі та звернулася із запитом на його відвідування консулом для надання правової допомоги, – сказав Ніколаєнко.

При цьому дипломатичне відомство України підтвердило свою позицію щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи Грузії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що стосовно екс-губернатора Одеської області порушено кримінальне провадження за ст.344 (Незаконне перетинання державного кордону) КК Грузії.

Саакашвілі, який був третім президентом Грузії, загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

На даний момент розслідування всіх обставин злочину триває.