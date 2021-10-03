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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Євросоюз може запустити військову місію в Україні

Україна-ЄС

Європейський Союз найближчим часом може створити військову навчальну місію в Україні. ЄС розглядає таку можливість через загострення бойових дій на Донбасі, спровокованих діями найманців Російської Федерації.

Євросоюз має намір показати Росії, що весь цивілізований світ підтримує Україну. Серед ініціаторів цього рішення – Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словаччина, Швеція та Фінляндія.

Європейський союз висловив підтримку Україні на тлі російської агресії. ЄС також має намір посилити військовий потенціал Збройних сил України й іншими способами.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, патрулі спільної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території розміщення 133 одиниць озброєння та військової техніки.

Згідно з пунктом 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи, у цій зоні розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

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Джерело: Welt am Sonntag

Фото: Dreamstime

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