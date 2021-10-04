Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что отзыв его с должности должен происходить строго по регламенту.

Об этом он сообщил сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп.

Разумков уточнил, что выдал два пакета подписных листов – по просьбе фракции Слуга народа и ее главы Давида Арахамии.

В то же время спикер ВР опроверг слухи, что вопрос о его отставке может рассматриваться в зале заседаний уже в ближайшие дни.

– Подписные листы по просьбе сначала фракции, а затем народного депутата Арахамии были выданы в тот же день. Сразу два пакета, чтобы всем хватило, ну чтобы “наверняка”. Я вижу в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник, среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по регламенту. И процедуры, в том числе и отзыв с должности главы Верховной Рады, будут происходить по регламенту. Иного не будет, — подчеркнул Разумков.

По словам политика, пока он занимает должность главы Верховной Рады, в стенах парламента все будет происходить по закону.

– Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон. Что потом будет – посмотрим. Возможно, будем делать так, как это происходило в позапрошлый четверг (когда нардепы рассматривали так называемый закон об олигархах, — Ред.). Но пока регламент и Конституция будут работать и в стенах ВР, и за ее пределами, — отметил Разумков.

Он уточнил, что глава ВР может быть отозван согласно ст. 76 и 77 закона О регламенте Верховной Рады Украины.

Что прописано в законодательстве по поводу отставки спикера Рады?

Согласно части второй ст. 76 закона О Регламенте Верховной Рады Украины, инициировать отзыв спикера ВР с должности могут не менее одной трети народных депутатов от конституционного состава парламента (то есть нужно собрать подписи 150 нардепов).

В этой же статье прописано, что решение о включении в повестку дня ВР вопроса об отзыве с должности спикера принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения.

Однако само голосование за отставку не может произойти сразу.

Верховная Рада должна дать поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы ВР в текущем году.

Параллельно спикер ВР готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы парламента в текущем году. Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются нардепам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса об отставке на заседании.

Рассмотрение же вопроса об отзыве спикера ВР с должности выносится в зал заседаний не позднее чем на десятый день после включения этого вопроса в повестку дня сессии.

Решение ВР об отставке спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством нардепов от конституционного состава парламента (226 голосов) и оформляется постановлением Верховной Рады (это прописано в ст. 77).