Суперечить регламенту: Разумков спростував можливість своєї відставки в найближчі дні

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що відкликання його з посади має відбуватися чітко за регламентом.

Про це він повідомив сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Разумков уточнив, що видав два пакети підписних листів – на прохання фракції Слуга народу та її голови Давида Арахамії.

Водночас спікер ВР спростував чутки, що питання щодо його відставки може розглядатися в залі засідань уже найближчими днями.

– Підписні листи на прохання спочатку фракції, а потім народного депутата Арахамії були видані в той самий день. Аж два пакети, щоб усім вистачило, ну щоб “навєрняка”. Я бачу в ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок, середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за регламентом. І процедури, в тому числі і відкликання з посади голови Верховної Ради, відбуватимуться за регламентом. Інакшого не буде, – наголосив Разумков.

За словами політика, поки він займає посаду голови Верховної Ради, у стінах парламенту все відбуватиметься згідно із законом.

– Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон. Потім що буде – подивимося. Можливо, будемо робити так, як це відбувалось у позаминулий четвер (коли нардепи розглядали так званий закон про олігархів, – Ред.). Але поки що регламент і Конституція будуть працювати і в стінах ВР, і за її межами, – зазначив Разумков.

Він уточнив, що голова ВР може бути відкликаний згідно з ст. 76 та 77 закону Про регламент Верховної Ради України.

Що прописано в законодавстві з приводу відставки спікера Ради?

Згідно із частиною другою ст. 76 закону Про Регламент Верховної Ради України, ініціювати відкликання спікера ВР з посади можуть не менш як одна третина народних депутатів від конституційного складу парламенту (тобто потрібно зібрати підписи 150 нардепів).

У цій же статті прописано, що рішення про включення до порядку денного ВР питання про відкликання з посади спікера приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції.

Однак саме голосування за звільнення не може відбутися одразу.

Верховна Рада повинна дати доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису ВР в поточному році.

Паралельно спікер ВР готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису парламенту в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються нардепам не пізніш як за два дні до розгляду питання про відставку на засіданні.

Розгляд самого питання про відкликання спікера ВР з посади виноситься в залу засідань не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Рішення ВР про відставку спікера з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю нардепів від конституційного складу парламенту (226 голосів) та оформлюється постановою Верховної Ради (це прописано у ст. 77).

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