В среду, 6 октября, очередное пленарное заседание Верховной Рады IX созыва начнется в 10:00. Трансляцию заседания можно будет посмотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Народные избранники должны рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы (№4135), который президент Владимир Зеленский определил как неотложный.

Кроме того, нардепы рассмотрят в первом чтении президентский законопроект об установлении Дня украинской государственности (№5864).

В первом чтении народные депутаты рассмотрят проекты законов:

• о лишении Кабинета министров несвойственных полномочий;

• о совершенствовании порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы;

• об усилении открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады;

• об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и другие.

Во втором чтении народные избранники сосредоточатся на вопросе внесения изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях).

Кроме того, запланированы к рассмотрению во втором чтении законодательные инициативы:

• об облачных услугах;

• о внеочередном обеспечении жильем лиц, взятых на учет до 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения;

• о приведении законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства Евросоюза и другие.

Нардепы сегодня могут переименовать ряд населенных пунктов в Украине, а также назначить внеочередные выборы городских голов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Стоит отметить, что 5 октября спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях ВР.

Уже в четверг, 7 октября, будет рассматриваться вопрос о его отставке с должности спикера.

Фото: Верховная Рада