Пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 6 октября, традиционно начнется в 10:00. Сначала народные избранники выступят с заявлениями, после чего перейдут к рассмотрению ряда законодательных инициатив.

Вначале депутаты должны рассмотреть проект постановления о внесении изменений в повестку дня шестой сессии ВР девятого созыва. После этого они перейдут к обсуждению законопроектов в первом и втором чтениях.

Среди включенных в повестку дня законодательных инициатив есть несколько, которые определены как неотложные.

Это законопроект Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы (№4135), который должны рассмотреть во втором чтении. Документ инициировал Кабинет министров, а президент Владимир Зеленский определил его как неотложный.

Также предложен для рассмотрения в первом чтении законопроект об установлении в Украине нового праздника – Дня украинской государственности (№5864). Инициатором этого проекта закона является президент, который определил документ как неотложный.

В первом чтении нардепы рассмотрят правительственный законопроект о лишении Кабинета министров несвойственных полномочий (№5052).

Кроме того, запланированы к рассмотрению в первом чтении законопроекты:

• об урегулировании вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

• о совершенствовании порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы;

• относительно представления сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица;

• об усилении открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады;

• об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

К повторному первому чтению предложен законопроект №4265 О государственной регистрации геномной информации человека.

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К рассмотрению во втором чтении представлены законопроекты:

• об использовании имущества ликвидируемых коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;

• об облачных услугах;

• о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, а также оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих украинское гражданство;

• о внеочередном обеспечении жильем лиц, взятых на учет до 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения;

• о приведении законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства Евросоюза;

• о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях);

• о внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект закона № 6055 О Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.

В повестке дня есть и ряд законопроектов о выходе Украины из соглашений, заключенных в рамках СНГ (Содружества Независимых Государств), а также постановления о переименовании населенных пунктов.

Стоит отметить, что 5 октября спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на двух ближайших пленарных заседаниях ВР. В четверг, 7 октября, будет рассматриваться вопрос о его отставке.

Фото: Верховная Рада