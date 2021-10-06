У середу, 6 жовтня, чергове пленарне засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться о 10:00. Трансляцію засідання можна буде переглянути онлайн на сайті Факти ICTV.

Народні обранці повинні розглянути в другому читанні урядовий законопроект Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (№4135), який президент Володимир Зеленський визначив як невідкладний.

Крім того, нардепи розглянуть у першому читанні президентський законопроект про встановлення Дня української державності (№5864).

У першому читанні народні депутати розглянуть проекти законів:

• про позбавлення Кабінету міністрів невластивих повноважень;

• про вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови;

• про посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради;

• про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та інші.

У другому читанні народні обранці зосередяться на питанні внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, які пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях).

Крім того, заплановані до розгляду в другому читанні законодавчі ініціативи:

• про хмарні послуги;

• про позачергове забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення;

• про приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства Євросоюзу та інші.

Нардепи сьогодні можуть перейменувати низку населених пунктів в Україні, а також призначити позачергові вибори міських голів у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Варто зазначити, що 5 жовтня спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях ВР.

Вже в четвер, 7 жовтня, буде розглядатися питання про його відставку з посади спікера.

Фото: Верховна Рада