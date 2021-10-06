Подозрение Труханову: в САП поделились новыми деталями

Специальная антикоррупционная прокуратура и детективы Национального антикоррупционного бюро установили причастность к преступной схеме, в которой подозревают мэра Одессы Геннадия Труханова, 16 человек.

По данным САП, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая завладела активами территориальной общины, легализовав незаконные доходы, сообщено четверым лицам.

— Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью) УК Украины, – сообщает САП.

По данным прокуратуры, следствие установило, что ряд лиц в период с 2016 по 2019 год завладели средствами местного бюджета и земельными участками для застройки.

В частную собственность перешло в общей сложности шесть земельных участков, площадь которых составляет 15,9 га.

Также указанные лица незаконно потратили 131 млн гривен из городского бюджета. По предварительным оценкам, размер ущерба составил 689 млн гривен.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову и еще трем лицам 6 октября.

Она не исключила, что количество подозреваемых в причастности к преступной схеме увеличится.

Фото: Facebook Геннадия Труханова