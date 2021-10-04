4 октября в служебных помещениях коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района продолжались обыски.

Проводила их окружная прокуратура и управление полиции Голосеевского района по факту присвоения, растраты имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Основанием для таких мер стали выявленные нарушения при открытых конкурсных торгах в системе ProZorro в октябре 2019 года, противоречащих законодательству, в частности в сфере публичных закупок.

В связи с досудебным расследованием, должностные лица предприятия заключили договор с частным обществом на поставку подъемно-транспортировочного оборудования по цене, которое более чем на 500 тыс. грн превышает его рыночную стоимость.

Во время обыска прокуратура и полиция обнаружила и изъяла документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом.

Теперь их адресуют для проведения экспертного исследования. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Обыски на коммунальном предприятии в Киеве – что нашла полиция и прокуратура / 4 фотографии

В случае доказательства вины, злоумышленникам, согласно санкции статьи 191.4 Уголовного кодекса, грозит лишение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что Кабинет министров в этом году предусмотрел 980 млн грн на обеспечение ноутбуками более 60 тыс. учителей. Стоимость одного ноутбука – 20 тыс. грн.

Однако во время тендеров на закупку ноутбуков Министерство цифровой трансформации, Минобразования и СБУ заподозрили коррупционный сговор на 300 млн грн.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, мошенники, называясь представителями Кабмина, начали договариваться о распределении между регионами победителей закупок с последующим получением так называемых откатов.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура