Підозра Трухановому: в САП поділилися новими деталями

Спеціальна антикорупційна прокуратура та детективи Національного антикорупційного бюро встановили причетність до злочинної схеми, в якій підозрюють мера Одеси Геннадія Труханова, 16 осіб.

За даними САП, про підозру у зловживанні службовим становищем та участі в злочинній організації, яка заволоділа активами територіальної громади, легалізувавши незаконні доходи, повідомлено чотирьом особам.

– Дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою) КК України, – повідомляє САП.

За даними прокуратури, слідство встановило, що низка осіб в період з 2016 до 2019 рік заволоділа коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для забудови.

До приватної власності перейшло загалом шість земельних ділянок, площа яких становить 15,9 га.

Також зазначені особи незаконно витратили 131 млн гривень з міського бюджету. За попередніми оцінками, розмір шкоди склав 689 млн гривень.

Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру Трухановому та ще трьом особам 6 жовтня.

Вона не виключила, що кількість підозрюваних в причетності до злочинної схеми збільшиться.

Фото: Facebook Генадія Труханова