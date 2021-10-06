Украина и Грузия вступят в НАТО, однако это не произойдет завтра — Столтенберг

Украина и Грузия вступят в НАТО, однако это не произойдет завтра. Странам нужно продолжать реформы, бороться с коррупцией и строить институты.

Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на мероприятии, организованном Институтом Брукингса и Джорджтаунского университета.

— Не могу сказать, когда это будет. Я думаю, очевидно, что это не произойдет завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам с НАТО, и это то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом: нам нужно наращивать усилия и делать больше для этих стран, — отметил генсек.

По его словам, Украине и Грузии необходимо помогать проводить реформы, бороться с коррупцией и выстраивать институты в сфере безопасности и обороны.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что каждое государство имеет право определять свое будущее. Он подчеркнул, что на решение Украины и Грузии вступить в НАТО не должна влиять какая-либо страна, в том числе Российская Федерация.

Ранее Столтенберг уже уверял, что Украина является страной-претендентом на членство в НАТО. Однако, по его словам, для вступления в Альянс необходимы большие успехи в борьбе с коррупцией.