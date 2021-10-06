Україна та Грузія приєднаються до НАТО, однак це не відбудеться завтра. Країнам потрібно продовжувати реформи, боротися з корупцією і будувати інститути.

Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на заході, організованому Інститутом Брукінгса і Джорджтаунського університету.

– Не можу сказати, коли це буде. Я думаю, очевидно, що це не відбудеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам з НАТО, і це те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом: нам потрібно нарощувати зусилля і робити більше для цих країн, – зазначив генсек.

За його словами, Україні та Грузії необхідно допомагати проводити реформи, боротися з корупцією і вибудовувати інститути у сфері безпеки та оборони.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що кожна держава має право визначати своє майбутнє. Він наголосив, що на рішення України та Грузії вступити до НАТО не повинна впливати будь-яка країна, зокрема Російська Федерація.

Раніше Столтенберг вже запевняв, що Україна є країною-претендентом на членство в НАТО. Однак, за його словами, для вступу до Альянсу необхідні більші успіхи у боротьбі з корупцією.