Офис генерального прокурора будет ходатайствовать об аресте народного депутата Виктора Медведчука с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн.

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила во время пресс-конференции.

– По такой категории дел нельзя идти безальтернативным путем. Мы, прокуроры, вынуждены действовать согласно Уголовно-процессуальному кодексу, – пояснила Ирина Венедиктова.

Таким образом она ответила на высказанное субъективное мнение главы СБУ Ивана Баканова, который, уточнив, что этот вопрос не относится к компетенции его ведомства, заявил, что ходатайствовал бы о безальтернативном варианте в виде ареста.

По словам Ирины Венедиктовой, сегодня прокуроры и следователи пытались лично под видеозапись сообщить Медведчуку о подозрении.

– Человек, пользуясь статусом народного депутата, спросил, будем ли мы его задерживать. Когда услышал, что нет, просто ушел, – добавила она.

Сообщение о подозрении в конце концов адресовали по месту регистрации, проживания и месту работы.

– Сегодня это все было сделано. Поэтому с сегодняшнего дня считается, что человек уведомлен надлежащим образом, – сказала Ирина Венедиктова.

8 октября народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Речь идет, в частности, о подозрении в причастности к незаконной поставке угля на оккупированную территорию.

Фото: Верховная Рада