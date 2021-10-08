Офіс генерального прокурора клопотатиме про арешт народного депутата Віктора Медведчука з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.

Про це генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила під час прес-конференції.

– За такою категорією справ не можна йти безальтернативним шляхом. Ми, прокурори, вимушені діяти згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, – пояснила Ірина Венедіктова.

Таким чином вона відповіла на суб’єктивну думку очільника СБУ Івана Баканова, який, уточнивши, що це питання не належить до компетенції його відомства, заявив, що клопотав би про безальтернативний варіант у вигляді арешту.

За словами Ірини Венедіктової, сьогодні прокурори та слідчі намагались особисто під відеозапис повідомити Медведчуку про підозру.

– Особа, користуючись статусом народного депутата, запитала, чи будемо ми її затримувати. Коли почула, що ні, просто пішла, – додала вона.

Повідомлення про підозру зрештою адресували за місцем реєстрації, проживання та місцем роботи.

– Сьогодні це все було зроблено. Тому із сьогоднішнього дня вважається, що особа повідомлена належним чином, – сказала Ірина Венедіктова.

8 жовтня народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Йдеться, зокрема, про підозру в причетності до незаконного постачання вугілля на окуповану територію.

Фото: Верховна Рада