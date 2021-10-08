Пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады IX созыва начнется 8 октября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Начнут депутаты работу с отчета правительства по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 годы.

Далее должны внести изменения в госбюджет, чтобы увеличить расходы на закупку, проектирование и установку кислородных станций.

На повестке дня у народных избранников будет также голосование во втором чтении за законопроект о конституционной процедуре и об антидопинговой деятельности в спорте.

Перечень проектов законов к рассмотрению в первом чтении будет значительно шире.

Речь пойдет, в частности, об изменениях в законы для:

стабилизации расчетов на рынке электрической энергии,

обнародования результатов поименных голосований,

реализации принципов академической добродетели,

совершенствования процедур банкротства государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса и тому подобное.

Проработают депутаты изменения в закон Украины О временных мерах на период проведения антитеррористической операции, а также проект постановления об отчете Фонда государственного имущества Украины и ходе приватизации государственного имущества в 2020 году.