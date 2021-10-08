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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 8 октября

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 8 октября

Пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады IX созыва начнется 8 октября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Начнут депутаты работу с отчета правительства по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 годы.

Далее должны внести изменения в госбюджет, чтобы увеличить расходы на закупку, проектирование и установку кислородных станций.

На повестке дня у народных избранников будет также голосование во втором чтении за законопроект о конституционной процедуре и об антидопинговой деятельности в спорте.

Перечень проектов законов к рассмотрению в первом чтении будет значительно шире.

Речь пойдет, в частности, об изменениях в законы для:

  • стабилизации расчетов на рынке электрической энергии,
  • обнародования результатов поименных голосований,
  • реализации принципов академической добродетели,
  • совершенствования процедур банкротства государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса и тому подобное.

Проработают депутаты изменения в закон Украины О временных мерах на период проведения антитеррористической операции, а также проект постановления об отчете Фонда государственного имущества Украины и ходе приватизации государственного имущества в 2020 году.

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Час вопросов к правительству и изменения в бюджет: повестка дня Рады 8 октября

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