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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 8 жовтня

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 8 жовтня

Пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради IX скликання розпочнеться 8 жовтня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Почнуть депутати роботу зі звіту уряду щодо підготовки до осінньо-зимового періоду на 2021-2022 роки.

Далі мають внести зміни до держбюджету, щоб збільшити видатки на закупівлю, проектування та встановлення кисневих станцій.

На порядку денному в народних обранців буде також голосування в другому читанні за законопроект про конституційну процедуру та про антидопінгову діяльність у спорті.

Перелік проектів закону до розгляду в першому читанні буде значно ширшим.

Йтиметься, зокрема, про зміни до законів задля:

  • стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії,
  • оприлюднення результатів поіменних голосувань,
  • реалізації принципів академічної доброчесності,
  • вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-промислового комплексу тощо.

Опрацюють депутати зміни до закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, а також проект постанови про звіт Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна в 2020 році.

Читайте
Година запитань до уряду та зміни до бюджету: порядок денний Ради 8 жовтня

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