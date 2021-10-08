Пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради IX скликання розпочнеться 8 жовтня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.
Почнуть депутати роботу зі звіту уряду щодо підготовки до осінньо-зимового періоду на 2021-2022 роки.
Далі мають внести зміни до держбюджету, щоб збільшити видатки на закупівлю, проектування та встановлення кисневих станцій.
На порядку денному в народних обранців буде також голосування в другому читанні за законопроект про конституційну процедуру та про антидопінгову діяльність у спорті.
Перелік проектів закону до розгляду в першому читанні буде значно ширшим.
Йтиметься, зокрема, про зміни до законів задля:
- стабілізації розрахунків на ринку електричної енергії,
- оприлюднення результатів поіменних голосувань,
- реалізації принципів академічної доброчесності,
- вдосконалення процедур банкрутства державних підприємств оборонно-промислового комплексу тощо.
Опрацюють депутати зміни до закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, а також проект постанови про звіт Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна в 2020 році.