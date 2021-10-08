С почтения памяти умершего народного депутата Антона Полякова началось пленарное заседание Верховной Рады 8 октября.

— Уважаемые народные депутаты! Сегодня ночью ушел из жизни наш коллега народный депутат Украины ІХ созыва Антон Поляков. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Антона Эдуардовича и просим почтить память нашего коллеги минутой молчания, — такими словами начал заседание первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

После этого Руслан Стефанчук предоставил слово сопредседателю депутатской группы За будущее Тарасу Батенко, в состав которой входил Антон Поляков. Он отметил, что для партии это черная пятница.

Также Тарас Батенко добавил, что Антон Поляков был правдолюбом, порядочным и честным человеком, который пришел в парламент, чтобы творить добро. Поэтому коллеги умершего Полякова продолжат озвучивать его идеи.

О смерти Антона Полякова стало известно утром 8 октября. В полиции сообщили, что народному депутату от депутатской группы За будущее стало плохо в такси.

Его пытались реанимировать врачи скорой, но он умер. Трагедия произошла в Днепровском районе Киева.