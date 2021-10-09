У прокуратуры не было оснований для задержания народного депутата Виктора Медведчука во время объявления ему подозрения в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Об этом во время эфира Свободы слова Савика Шустера сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

– Правила абсолютно одинаковы для всех. Так прописано в статье 208 Уголовно-процессуального кодекса, где указано, когда можно задерживать. В этом случае у нас не было оснований для задержания, это не предусматривает немедленного задержания. Надо ли менять статью 208 УПК? Да, конечно, надо, – сказала генеральный прокурор.

По ее словам, Офис генпрокурора подавал законопроект в Верховную Раду, поэтому надеется, что депутаты к ним прислушиваются.

– Сейчас мы можем задерживать коррупционера, но если мы нашли насильника, убийцу, то не можем его прийти и задержать. Нам нужно так же, как и в этом случае, пройти к другому процессуальному порядку, – добавила Ирина Венедиктова.

Поэтому сегодняшнее задержание Медведчука не предусмотрено законом.

– Все, что не предусмотрено законом для прокурора, это преступление в прокурорской деятельности. Точка. Тем более он никуда не денется, потому что находится под домашним арестом. Я вам точно говорю, что он сегодня дома получал подозрение от нас, которое мы прислали по почте, – заверила генпрокурор.

Кроме того, Ирина Венедиктова подтвердила, что прокуроры будут ходатайствовать об альтернативе ареста в виде 1 млрд грн залога.

8 октября народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Речь идет, в частности, о подозрении в причастности к незаконной поставке угля на оккупированную территорию.