У прокуратури не було підстав для затримання народного депутата Віктора Медведчука під час оголошення йому підозри в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Про це під час ефіру Свободи слова Савіка Шустера повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

– Правила абсолютно однакові для всіх. Так прописано в статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, де зазначено, коли можна затримувати. У цьому випадку в нас не було підстав для затримання особи, це не передбачає негайного затримання. Чи треба змінювати статтю 208 КПК? Так, звичайно, треба, – сказала генеральний прокурор.

За її словами, Офіс генпрокурора подавав законопроект до Верховної Ради, тому сподівається, що депутати до них дослухаються.

– Зараз ми можемо затримувати корупціонера, але якщо ми знайшли ґвалтівника, вбивцю, то не можемо його прийти й затримати. Нам потрібно так само, як і в цьому випадку, пройти до іншого процесуального порядку, – додала Ірина Венедіктова.

Тому сьогоднішнє затримання Медведчука не передбачено законом.

– Усе, що не передбачено законом для прокурора, це злочин у прокурорській діяльності. Крапка. Тим паче він нікуди не подінеться, бо перебуває під домашнім арештом. Я вам точно кажу, що він сьогодні вдома отримував підозру від нас, яку ми надіслали поштою, – запевнила генпрокурор.

Крім того, Ірина Венедіктова підтвердила, що прокурори клопотатимуть про альтернативу арешту у вигляді 1 млрд грн застави.

8 жовтня народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Йдеться, зокрема, про підозру в причетності до незаконного постачання вугілля на окуповану територію.