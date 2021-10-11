В Офисе президента отреагировали на статью об Украине, которую написал заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев.

В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина в отношениях с Российской Федерацией учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина.

Он отметил, что в статье его соратника Дмитрия Медведева с шантажистской позицией видит два возможных объяснения.

— Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попробовать показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности, — объяснил он.

Вторым объяснением Подоляк называет то, что поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение опубликовать статью об Украине может указывать на то, что экс-президентом РФ просто воспользовались как слабой фигурой.

Кроме того, он не исключает, что такой шаг отражает достаточно нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и миром.

— В любом случае украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении — это вопрос второстепенный, по меньшей мере. Главный вопрос — какую позицию занимает сам Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась, — напомнил Подоляк.

Также советник руководителя Офиса президента добавил, что статья Медведева об Украине написана в стиле, напоминающем классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов.

Но если в России хотят обсудить в том числе и идентичность Украины, то следует принять и уважать тот факт, что ценности Украины отличаются от того, что говорилось о них в прошлом.

Статья Медведева

11 октября была обнародована статья заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента России Дмитрия Медведева. В ней он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы предал свою идентичность и свой русский язык.

Вспомнил Медведев в оскорбительном тоне и о ряде законов, которые раздражают Россию, среди которых закон о коренных народах, а также Крымскую платформу.

В целом Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла в переговорах с нынешним руководством Украины, отметив, что это якобы люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Поэтому, по его мнению, нужно ждать прихода другой власти.

Война на Донбассе и оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский Крым в марте 2014 года. Тогда на территории полуострова состоялся так называемый референдум о его статусе. По результатам опроса Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на так называемом референдуме.

А уже в апреле 2014 года началась война на Донбассе. Российские наемники захватили ряд городов на Востоке Украины и объявили на оккупированных территориях установление так называемых Луганской и Донецкой народных республик.

Несмотря на многочисленные доказательства причастности России к войне, официально она не признает факта своего вторжения в Украину.