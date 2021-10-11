В Офісі президента відреагували на статтю про Україну, яку написав заступник голови Ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Зокрема, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна у відносинах із Російською Федерацією враховує лише офіційну позицію президента Володимира Путіна.

Він зазначив, що у статті його соратника Дмитра Медведєва з шантажистською позицією бачить два можливих пояснення.

– По-перше, Медведєв такою образливою тональністю міг спробувати показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий. Це якщо рішення про написання такого тексту було його власним. Що сумнівно, розуміючи і приймаючи той факт, що сам Медведєв давно не виявляв жодної виразної активності, – поянив він.

Другим поясненням Подоляк називає те, що оскільки особливої ​​репутаційної цінності Медведєв уже не має, рішення опублікувати статтю про Україну може вказувати на те, що екс-президентом РФ просто скористалися як слабкою фігурою.

Крім того, він не виключає, що такий крок відображає досить нервовий стан російського керівництва, яке просто не знає, як вивести з глухого кута відносини між Росією та цивілізованим світом.

– У будь-якому разі українська сторона звертає увагу лише на позицію чинного президента Росії. Що звучить в його оточенні – це питання другорядне, щонайменше. Головне питання – яку позицію займає сам пан Путін. Адже від його імені офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною і Росією підтверджувалася, – нагадав Подоляк.

Також радник керівника Офісу президента додав, що стаття Медведєва про Україну написана у стилі, що нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах 1930-х років.

Але якщо у Росії хочуть обговорити в тому числі й ідентичність України, то варто прийняти і поважати той факт, що цінності України відрізняються від того, що говорилося про них у минулому.

Стаття Медведєва

11 жовтня була оприлюднена стаття заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. У ній він звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що той начебто зрадив свою ідентичність і свою російську мову.

Згадав Медведєв в образливому тоні і низку законів, які дратують Росію, серед яких закон про корінні народи, а також Кримську платформу.

Загалом Дмитро Медведєв заявив, що не бачить сенсу в переговорах із нинішнім керівництвом України, зазначивши, що це начебто люди, які не мають жодної стійкої самоідентифікації. Тому, на його думку, потрібно чекати приходу іншої влади.

Війна на Донбасі та окупація Криму

Росія окупувала український Крим у березні 2014 року. Тоді на території півострова відбувся так званий референдум про його статус. За результатами опитування Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на так званому референдумі.

А вже у квітні 2014 року розпочалася війна на Донбасі. Російські найманці захопили низку міст на Сході України і оголосили на окупованих територіях встановлення так званих Луганської і Донецької народних республік.

Попри численні докази причетності Росії до війни, офіційно вона не визнає факту свого вторгнення в Україну.